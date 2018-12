Natale in pronto soccorso per Kyrgios: l'australiano morso da un ragno mentre si stava allenando

L’australiano Nick Kyrgios fa sempre parlare di sé in un modo o nell’altro. Il talentuoso tennista, attualmente n.35 del mondo, è stato protagonista di un episodio curioso nel giorno di Natale. Il 23enne nativo di Canberra, infatti, è stato costretto ad interrompere i suoi allenamenti in vista dei tornei di avvicinamento ai prossimi Australian Open (14-27 gennaio) per essere stato morso da un ragno.

Kyrgios ha raccontato quanto accaduto attraverso un video su Instagram, dichiarando di aver trascorso alcune ore al pronto soccorso. Un’esperienza di cui Nick avrebbe fatto volentieri a meno e che non gli conferirà di sicuro poteri speciali per gli impegni sui campi da gioco.

