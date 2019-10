Next Gen ATP Finals 2019: da de Minaur a Shapovalov ecco i qualificati, Sinner wild card

Si è ufficialmente delineato il quadro dei qualificati alle Next Gen ATP Finals, il torneo di fine anno riservato ai migliori otto tennisti under 21 della stagione. La manifestazione, che si disputerà all’Allianz Cloud di Milano dal 5 al 9 novembre, vedrà al via giocatori eccellenti come l’australiano Alex de Minaur, il canadese Denis Shapovalov, lo statunitense Frances Tiafoe e il nostro Jannik Sinner che è entrato di prepotenza nella top-100 ad appena 18 anni.

L’altoatesino ha usufruito della wild card che spetta al Paese ospitante, l’azzurro ha tutte le carte in regola per fare bella figura e ottenere un risultato importante. Il field sarà poi completato dal norvegese Casper Ruud, dal serbo Miomir Kecmanovic, dal francese Ugo Humbert e dallo svedese Mikael Ymer mentre il greco Stefanos Tsitsipas ha deciso di non partecipare perché si concentrerà sulla preparazione alle ATP Finals che si giocheranno a Londra dal 10 al 17 novembre.

Di seguito tutti i qualificati alle Next Gen ATP Finals 2019, i tennisti verranno suddivisi in due gironi da quattro giocatori ciascuno e i primi due classificati accederanno alle semifinali incrociate.

Qualificati Next Gen ATP Finals

Alex de Minaur (Australia)

Denis Shapovalov (Canada)

Frances Tiafoe (USA)

Casper Ruud (Norvegia)

Miomir Kecmanovic (Serbia)

Ugo Humbert (Francia)

Mikael Ymer (Svezia)

Jannik Sinner (Italia)