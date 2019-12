Niente da fare per Camila Giorgi: ko al primo turno di Limoges contro la Samsonova

Non giocava dal 15 ottobre scorso, dal torneo di Lussemburgo, e a Limoges - nell’inedito torneo 125k - Camila Giogi sperava di ritrovare la strada maestra. È arrivato però il ko con la russa Liudmila Samsonova che ha vinto sotto ogni fronte la sfida con la marchigiana, debolissima a servizio e incapace di trovare il suo dritto nei momenti clou. Era al rientro e ci sta non avere la giusta condizione fisica, ma la Giorgi dimostra di avere ancora qualcosa da sistemare sui suoi fondamentali. Avanti quindi la russa che affronterà ora la francese Alizé Cornet, mentre la Giorgi dice addio alla possibilità di conquistare punti (ce n’erano 160 a disposizione) con la certezza di perdere nelle prossime settimane quelli conquistati l’anno scorso a Sydney e Melbourne (185).

Cronaca

La Giorgi fa subito fatica in avvio, ma riesce comunque a conquistare il primo game ai vantaggi. La Sasmonova risponde punto a punto e si va subito sul 2-2. La Giorgi prova ad alzare il ritmo con due prime di alto livello, ma la russa risponde con un ace. Sul 3-3 cominciano ad arrivare i primi errori della Giorgi al servizio e la Sasmonova ne approfitta, trovando il break grazie al doppio fallo della marchigiana. La russa si difende a servizio e porta a casa un facile 6-4 nel primo set.

C’è la reazione della Giorgi nel secondo set, anche se la Sasmonova è ancora bravissima a rispondere a tono e a non lasciar scappare l’avversaria. Nel settimo game la marchigiana va sotto 0-30, ma rimonta e va sul 4-3 che sembra essere la svolta per portare la contesa al terzo set. Nuova risposta della Sasmonova che non muore mai e trova subito il 4-4, lasciando a 0 la Giorgi dal servizio. L’azzurra però non si scompone e con un rovescio potente trova il break utile per conquistare il set.

Terzo set molto equilibrato in avvio, con tante prime andate a segno per le due tenniste. La Samsonova è continua, ma a un certo la Giorgi perde il suo ritmo e non riesce più a trovare una prima convincente. Ecco che la russa ne approfitta e trova il primo break del set che porta al crollo della Giorgi, che si ritrova subito sotto 2-5. Ecco che alla Samsonova viene il braccino e finalmente la marchigiana riesce a rispondere risalendo sul 4-5, riaprendo la gara. Clamoroso harakiri della russa? No, la Samsonova è decisa nel decimo game e con il dritto chiude la pratica.