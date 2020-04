Novak Djokovic è senza ombra di dubbio uno dei giocatori più seguiti e amati del circuito ATP. Il campione serbo in questo periodo di sosta forzata si sta dando un gran da fare per aiutare i colleghi che attualmente sono lontani in classifica. Il 32enne nativo di Belgrado, durante un collegamento via social con altri sportivi, ha svelato il suo punto di vista sul vaccino per il Covid-19. Il numero 1 del ranking ATP, secondo quanto riportato anche dal sito della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, ha raccontato di essere decisamente contrario alla vaccinazione:

" Personalmente sono contrario alla vaccinazione e non voglio essere costretto da qualcuno a farmi inoculare un vaccino per poter viaggiare "

Un punto di vista abbastanza particolare ma che non esclude un cambio di direzione. Molto probabilmente, infatti, quando sarà disponibile il vaccino gli atleti potrebbero essere costretti a sottoporsi alla vaccinazione. Il motivo è molto semplice, in questo modo tutelerebbero loro stessi e tutte le persone con le quali stanno a contatto. Djokovic non esclude che in futuro possa cambiare idea:

" Al momento un vaccino contro il COVID-19 non c’è ma se la stagione ipoteticamente dovesse riprendere in luglio, agosto o settembre capisco che diventerà un requisito prioritario non appena saremo usciti dalla quarantena. Quindi, se la vaccinazione sarà obbligatoria, dovrò prendere una decisione. Al momento ho una mia opinione ben precisa sull’argomento e non so se a un certo punto il mio pensiero cambierà "

