Novak Djokovic miglior tennista del decennio: superati Federer e Nadal (almeno nei numeri)

Novak Djokovic ha appena vinto Wimbledon per la quinta volta, in un classico di cinque ore straziante contro Roger Federer. Ha annullato due match-point ed è sopravvissuto a un tie-break nel quinto set. Ha perso più punti, colpito meno vincenti e a volte sembrava aver smarrito la retta via sul campo centrale. I punti, però, nel tennis non valgono tutti uguale e il Djoker lo sa perfettamente, perché quel successo è un manifesto di ciò che ha fatto in tante altre occasioni negli ultimi 10 anni quando, pur trovandosi spalle al muro, Djokovic ha comunque trovato il modo di vincere. Il 32enne, che ha contribuito a mettere in scena innumerevoli thriller, l'ha descritta come "la partita più impegnativa mentalmente della sua carriera".

Nel post partita gli viene chiesto come si fa ad affrontare un pubblico che tifa per il tennista più amato (non una novità per lui) e cosa si prova a essere sempre più vicino, in termini di Slam vinti, ai miti Federer e Nadal. La catena di eventi di quel giorno - una vittoria di Djokovic, un pubblico che tifa contro di lui, i giornalisti preoccupati per Federer e Nadal - è una bella sintesi dell'ultimo decennio del tennis maschile. Di fronte ai tifosi uniti per Federer per così tanto tempo, l'unica cosa che Djokovic poteva fare era ingannare la sua mente credendo che i loro applausi fossero per lui:

" Quando la folla canta Roger, sento Novak. È simile, 'Ro-ger' e 'No-vak' "

"Sfortunatamente per Novak, è arrivato nell'era di Nadal e Federer", afferma Paul Annacone di Tennis Channel. "Anche se è stato magnifico, è difficile per lui ottenere la stima che merita". In effetti, il serbo sta raggiungendo Roger e Rafa, almeno nelle statistiche più importanti del tennis: Federer ha 20 Slam, Nadal 19 e Djokovic 16. Negli ultimi 10 anni, però, il 32enne di Belgrado ha superato i suoi rivali vincendo 15 major, contro i 13 di Nadal e i cinque di Federer. Anche per questo Tennis.com lo premia come miglior tennista del decennio e il verdetto è inconfutabile. Se sommiamo gli scontri diretti contro i due mostri sacri, scopriamo che Nole conduce 42-25 in questa decade.

FINALI VINTE DAL 2010 AL 2019 FINALI PERSE DAL 2010 AL 2019 Djokovic 60 23 Nadal 48 26 Federer 42 29

Ha terminato cinque stagioni in vetta al ranking mondiale, contro le quattro di Nadal (e nessuna di Federer). Si tratta, d'altronde, di un lasso di tempo limitato a ciò che è successo dall'inizio del 2010 in avanti. Sul fatto che re Roger sia stato il dominatore del decennio precedente, i dubbi sono ancora meno. Il serbo, se parliamo di attitudine a ogni superficie, vanta anche due risultati considerevoli mai ottenuti dal duopolio svizzero-spagnolo: è stato il primo dai tempi di Rod Laver a vincere quattro titoli del Grande Slam di fila e l'unico a centrare, oltre ai quattro major, tutti e nove i Masters 1000.

COMPETIZIONE 2010-2019 VITTORIE SCONFITTE Australian Open 54 4 Roland Garros 52 9 Wimbledon 57 5 US Open 53 6 ATP Finals 31 9 Totale 630 (86.3%) 100

Il suo primo allenatore, Jelena Gencic, gli aveva detto che primeggiare era nel suo destino. Alla fine del 2010 porta la Serbia a conquistare la sua prima Coppa Davis, a Belgrado, e il trionfo si protrae al 2011, prima stagione aliena del Djoker con 41 successi nei primi 41 match della stagione. Nei nove anni successivi batte Federer in tre finali di Wimbledon e infligge a Nadal la sua unica sconfitta del decennio al Roland Garros. Tra il 2015 e il 2016 assisteremo alla seconda epoca d'oro del serbo, prima della rinascita, a Wimbledon nel 2018, a consolidare l'intelligenza robotica applicata al tennis.

Nole Djokovic, Serena Williams 2019Eurosport

"La sua risposta è la migliore nella storia del tennis", afferma Jimmy Arias. "Normalmente, i giocatori rientrano in una delle due categorie: i ribattitori difensivi che rimettono tutte le palle in gioco, e i ribattitori aggressivi che cercano di indovinare angoli e vincenti. Djokovic è il primo giocatore che fa entrambe le cose". Attento alla dieta e dedito alla meditazione, Djokovic è un pioniere quando si tratta di allenamento mentale e fisico. Ha vinto il premio Laureus Sportsman of the Year quattro volte e attualmente è a capo del Consiglio dei giocatori dell'ATP. Allora perché il New York Times lo ha descritto come "il campione non amato?" Perché Federer è considerato "aggraziato", mentre Djokovic deve accontentarsi di essere "spietato?" Perché è considerato un giocatore tecnico, piuttosto che un guerriero come Nadal? Perché Djokovic è deriso per "voler essere amato?" C'è un atleta o una persona che non lo desidera?

Conosciamo la risposta a queste domande. Federer e Nadal hanno scolpito l'universo dei fan di tennis in quest'epoca e non c'era più spazio per nessun altro in questo. Non ci sono ruggiti primordiali, magliette strappate, erba mangiata o petto in fuori che tengano. Se l'ultima finale di Wimbledon è stata la partita più impegnativa del Djoker sul piano mentale, sempre per sua stessa ammissione quella più logorante a livello fisico è stata la finale degli Australian Open 2012: 5 ore e 53 minuti di battaglia portata allo sfinimento contro Rafa Nadal.

Nadal Djokovic FedererEurosport

In definitiva, Djokovic può essere solo quello che è, senza provare a conquistare nessuno. Come dice Paul Annacone, "è un campione, puro e semplice" e senza dubbio è stato il miglior tennista degli ultimi 10 anni.