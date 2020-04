Paolo Lorenzi conquista tre vittorie in Florida in un torneo a porte chiuse

Piccoli spiragli di luce si intravedono in fondo al tunnel? Come è noto il tennis ufficialmente è fermo e lo sarà fino al 13 luglio, ma qualche esibizione è in corso forse anche per allietare una quotidianità così triste per l’emergenza sanitaria. E’ il caso dell’International Tennis Series a Bradenton (Florida, USA), dove si sta tenendo un mini-torneo tra sei giocatori a porte chiuse. Si gioca con le regole delle Next Gen ATP Finals al meglio dei tre set e tra i protagonisti vi è anche l’italiano Paolo Lorenzi.

Sul cemento outdoor l’azzurro ha ottenuto tre vittorie in altrettanti incontri nella giornata andata in archivio, superando lo statunitense Emmett Ward (n.1898 ATP) con lo score di 4-1 4-2 in 46′ di gioco, mentre nel secondo e nel terzo match, il senese ha sconfitto l’altro padrone di casa Evan King (n.398 ATP) per 4-0 4-2 e il giovane bulgaro Adrian Andreev (n.685 ATP) per 4-3 4-2. Va detto che gli ultimi due match si sono conclusi con notevole ritardo, nella notte italiana, per via dell’arrivo della pioggia che ha sensibilmente ritardato il programma degli incontri. Di seguito i risultati completi:

International Tennis Series

Paolo Lorenzi (Ita) b. Emmett Ward (Usa) 4-1 4-2

Adrian Andreev (Bul) b. Evan King (Usa) 4-0 4-1

Adrian Andreev (Bul) b. Emmett Ward (Usa) 4-2 4-0

Paolo Lorenzi (Ita) b. Evan King (Usa) 4-0 4-2

Evan King (Usa) b. Emmett Ward (Usa) 4-2 4-3

Paolo Lorenzi (Ita) b. Adrian Andreev (Bul) 4-3 4-2

