Parigi-Bercy, ecco il tabellone di Matteo Berrettini: ultimo scoglio verso le ATP Finals

Passa attraverso il torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy la possibilità di Matteo Berrettini di staccare il pass per le ATP Finals: il tennista romano, testa di serie numero 10, usufruirà di un bye al primo turno, poi si troverà di fronte il vincente della sfida tra il russo Andrey Rublev e la wild card transalpina, Jo-Wilfried Tsonga.

Verosimilmente all’eventuale terzo turno l’azzurro dovrebbe ritrovarsi di fronte il russo Karen Khachanov, che non dovrebbe avere problemi di sorta a sconfiggere il tedesco Jan-Lennard Struff (o un qualificato), mentre ai quarti potrebbe prospettarsi la rivincita delle semifinali degli US Open contro l’iberico Rafael Nadal. In caso di miracolo sportivo, possibili la semifinale contro l’elvetico Roger Federer e, vietato non sognare, la finale contro il serbo Novak Djokovic.

TABELLONE MASTERS 1000 PARIGI-BERCY