Per la prima volta in Italia AO Tennis 2, il videogioco ufficiale degli Australian Open

Due grandi notizie per gli appassionati di tennis: la prima è che è tutto pronto per l'inizio degli Australian Open, grande esclusiva di Eurosport con tutte le partite LIVE e on-demand su Eurosport Player, la seconda è che per la prima volta in Italia arriva AO Tennis 2, il videogioco ufficiale del primo major della stagione tennistica.

Rilasciato in concomitanza con la partenza dell’Australian Open, il primo major dell’anno, AO Tennis 2 offre un livello di profondità e di personalizzazione senza precedenti, per un’esperienza di gioco fatta su misura. Nella nuovissima modalità carriera narrativa, il giocatore sarà in grado di dominare il campo, costruirsi una reputazione, scalare le classifiche e diventare una leggenda del tennis! In AO Tennis 2 i giocatori potranno portare il loro alter-ego dai campi di periferia del tennis amatoriale fino alla gloria dei centrali più importanti del mondo nella nuovissima modalità carriera narrativa, arricchita con un sistema di gestione della reputazione. Si potrà inoltre scegliere di personalizzare ogni elemento del gioco attraverso l'editor di contenuti di Big Ant. Infine, il gioco offrirà la possibilità di giocare nei panni di alcuni dei tennisti più importanti del panorama mondiale, come Rafael Nadal, Ash Barty, Angélique Kerber e tanti altri.

AO Tennis 2, uscito ufficialmente il 9 gennaio, è ora disponibile per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch via Nintendo eShop. Un’edizione fisica di AO Tennis 2 per Nintendo Switch sarà disponibile dal 30 gennaio.

La completa esperienza ‘Australian Open’

Per AO Tennis 2, gli sviluppatori hanno lavorato fianco a fianco con il team di Tennis Australia per offrire un’esperienza omnicomprensiva di quello che sarà il primo Grande Slam dell’anno. Gli amanti del Tennis avranno accesso ad una replica accurata del complesso sportivo chiamato Melbourne Park e dei suoi tre campi principali, dove migliaia di spettatori assistono ogni anno a incredibili match tra i tennisti più forti del mondo.

Contenuti ufficiali accuratamente riprodotti

Dai campi di Melbourne alle uniformi e ai comportamenti dei giocatori, il team di sviluppo non si è risparmiato per riprodurre le atmosfere e l’intensità della competizione nella lunga estate australiana. Nei panni del leggendario Rafael Nadal, della numero #1 australiana, Ash Barty, o di ognuna delle altre star disponibili in game, AO Tennis 2 permetterà di vivere le vere emozioni di questo appassionante sport.

Modalità carriera completamente rivisitata

Per immergersi totalmente nel mondo del tennis professionale, i giocatori dovranno sapersi confrontare anche con le conferenze stampa, oltre che sul campo da gioco. Come parte della nuova modalità carriera di AO Tennis 2, i giocatori dovranno accuratamente gestire la loro reputazione, sia con i media che direttamente con il pubblico. Esattamente come nella vita reale, la tensione è palpabile sia dentro che fuori dal campo!