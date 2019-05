Petra Martic inarrestabile! Batte la numero 2 del mondo Karolina Pliskova

P. Martic b. K. Pliskova 6-3 6-3

Un'impresa quella della tennista croata che si aggiudica la vittoria contro Karolina Pliskova, testa di serie n°2, arrivata a Parigi da neovincitrice degli Internazionali di Roma. In un' ora e 25 minuti si chiude però il match con la Martic, n°31 che in 2 set asfalta la tennista ceca. Un torneo femminile che si dimostra sempre più aperto e "livellato" da un'apparente difficoltà delle grandi, come Naomi Osaka passata al terzo turno non senza rischiare. Una corsa inarrestabile quella invece della 28enne di Spalato che solo un paio di mesi fa aveva vinto il suo primo titolo WTA in carriera a Istanbul. Raggiunge così gli ottavi di finale del torneo parigino per la terza volta, dove incontrerà Kaia Kanepi o Veronika Kudermetova.