Primo titolo in carriera per Tennys Sandgren: trionfa ad Auckland

Lo statunitense Tennys Sandgren conquista il torneo ATP di Auckland. Si tratta del primo titolo della carriera per il numero 67 del mondo, che ha sconfitto in una finale a sorpresa il britannico Cameron Norrie, numero 93 del ranking e wild card ad Auckland, in due set con il punteggio di 6-4 6-2 dopo un’ora e venti di gioco.

Norrie sente la pressione della prima finale e parte male, subendo subito il break da parte dell’americano. Sandgren non sfrutta altre due palle break nel terzo gioco ed è lui alla fine a perdere il servizio nel game successivo. Sul 2-2, pèrò, il 27enne americano trova l’immediato controbreak e si riporta nuovamente avanti nel match. Sandgren non concede più nulla e chiude 6-4.

Il secondo set prende la direzione dello statunitense già al terzo game. Norrie cancella tre palle break consecutive, ma alla quarta è costretto a cedere ancora il servizio. Un break che Sandgren raddoppia nel settimo gioco e che lo porta poi a conquistare il set per 6-2 e a vincere la finale del torneo di Auckland.