Queens, nell'entry-list compare Andy Murray: lo scozzese ci riprova?

Si rivede Andy Murray. Non in campo, dove lo scozzese ha di fatto dato l’addio lo scorso gennaio durante l’Australian Open, ma nelle intenzionalità di tornarci al più presto.

La notizia infatti la dà indirettamente il torneo del Queens, che annunciando i tennisti che hanno confermato la loro presenza in tabellone, mette anche quello dell’ex n°1 del mondo Andy Murray.

Lo scozzese, che aveva dato l’addio al tennis prima dell’Australian Open con una conferenza stampa molto emozionante, aveva poi in parte rimangiato le proprie parole affermando di “volerci provare per Wimbledon”.

Dopo l’operazione chirurgica all’anca, Murray si è rivisto in qualche foto qualche settimana fa per un blando ritorno sui campi da tennis. Oltre a qualche scatto rubato, non erano però arrivate altre notizie.

Il tweet ufficiale del torneo, che si disputerà nella settimana centrale di giugno (dal 17/06), mette tra gli iscritti però proprio il nome di Murray, a cui aggiunge l’emoji ‘finger-crossed’, dita incrociate, nella speranza che il due volte oro olimpico britannico in singolare possa farcela.

Vedremo se Murray insomma tornerà davvero in corsa, o so è solo la classica prassi nel tentativo di ripresentarsi in qualche modo all’atteso appuntamento di Wimbledon, dove si capirà sul serio cosa Murray avrà intenzione di fare nel suo futuro.