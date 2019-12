Gli esami non finiscono mai, ma nel caso di Rafael Nadal sono i premi. Il n.1 del mondo del tennis si sta preparando in vista dell’inizio della stagione 2020, mettendo nel mirino gli Australian Open (20 gennaio-2 febbraio), Slam nel quale l’iberico giunse in finale quest’anno (sconfitto dal serbo Novak Djokovic). Ebbene, dopo aver conquistato il titolo ITF World Champion, Rafa è stato premiato in qualità di sportivo dell’anno dal prestigioso quotidiano francese L’Équipe.

Nadal è stato protagonista di una stagione costellata dai successi degli Internazionali d’Italia, del Roland Garros (12° centro) e dello US Open (quarta volta in carriera), senza dimenticare il suo apporto decisivo nella conquista della Coppa Davis 2019 per la selezione spagnola, nella sua prima edizione “rivoluzionaria” con sede unica a Madrid. Riscontri che hanno portato quindi a una graduatoria favorevole al maiorchino, che ha preceduto il sei volte campione del mondo di F1 Lewis Hamilton e il fuoriclasse dello sci Marcel Hirscher, mentre in quarta e in quinta posizione troviamo il nuotatore statunitense Caeleb Dressel e il rugbista sudafricano Siya Kolisi. Per il fuoriclasse nativo di Manacor si tratta del quarto riconoscimento di questo genere, dopo quelli del 2010, del 2013 e del 2017 (occasione nella quale vi fu la condivisione del titolo con l’amico/rivale Roger Federer).

