Appena due variazioni nella top ten del ranking mondiale, ma che coinvolgono il tennis azzurro. Matteo Berrettini per la prima volta fa il suo ingresso in top ten - quarto italiano nell’Era Open a riuscire in tale impresa - salendo al nono posto grazie alla semifinale nel '500' di Vienna, mentre il russo Karen Khachanov si riprende l’ottava posizione. Per il resto situazione inalterata, con al comando Novak Djokovic per la 52esima settimana consecutiva: sono 275 le settimane complessive sul trono per il serbo, terzo nella speciale classifica all time, preceduto solo da Pete Sampras, secondo con 286 settimane, e Federer, leader con 310 settimane. Restano 320 per ora i punti di vantaggio di Nole su Rafa Nadal, che però il 4 novembre si riprenderà lo scettro di numero uno. In terza posizione c’è sempre Roger Federer, consolidata dal decimo sigillo nella sua Basilea, seguito dal russo Daniil Medvedev, avvicinato da Dominic Thiem.

Prima di Berrettini, ci erano riusciti, guardando a ritroso, Fabio Fognini, Corrado Barazzutti e Adriano Panatta.

L’Italtennis conserva due suoi esponenti fra i Top-15 della classifica mondiale, visto che Fabio Fognini mantiene la 12esima posizione. Entrambi gli azzurri sono in corsa per il Masters: alla vigilia del decisivo '1000' di Parigi-Bercy Berrettini è ottavo nella Race to London, con il ligure invece 12esimo. Risalgono due gradini sia Lorenzo Sonego (54°) che Marco Cecchinato (71°), mentre perde tre posti Andreas Seppi (74°) e cinque Stefano Travaglia (88°). Rompe il muro della Top 100 il 18enne Jannik Sinner, che corona una stagione da applausi salendo al 93esimo posto così da ritoccare ancora il proprio record in classifica, a cui è vicinissimo Salvatore Caruso, ora numero 96. Sono di nuovo otto gli azzurri fra i primi cento del mondo, un ulteriore dato record.

Questa la top ten del Ranking ATP di questa settimana:

1. Djokovic, Novak (SRB) 0 9.545 punti

2. Nadal, Rafael (ESP) 0 9.225

3. Federer, Roger (SUI) 0 6.950

4. Medvedev, Daniil (RUS) 0 5.740

5. Thiem, Dominic (AUT) 0 5.495

6. Zverev, Alexander (GER) 0 4.335

7. Tsitsipas, Stefanos (GRE) 0 3.830

8. Khachanov, Karen (ARG) +1 2.830

9. BERRETTINI, Matteo (ITA) +2 2.705

10. Bautista Agut, Roberto (ITA) 0 2.575.