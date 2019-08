Ranking ATP: comanda sempre Djokovic, Fognini esce dalla top ten

Novak Djokovic si conferma in testa al ranking ATP. Il serbo comanda agevolmente la classifica internazionale di tennis con 11.685 punti, 3740 in più rispetto a Rafael Nadal che insegue a debita distanza precedendo Roger Federer di circa mille lunghezze. Quarto posto per l’austriaco Dominic Thiem, mentre il grande salto della settimana è stato compiuto dal russo Daniil Medvedev che, grazie al trionfo di Cincinnati, è salito in quinta piazza migliorando di tre posizioni nel giro di una settimana. Brutte notizie in casa Italia. Fabio Fognini è uscito dalla top ten scivolando all’11° posto. Sono 7 gli italiani nella top 100: oltre a Fognini si distinguono Matteo Berrettini (25°), Lorenzo Sonego (48°), Marco Cecchinato (67°), Andreas Seppi (77°), Stefano Travaglia (81°) e Thomas Fabbiano (87°). Da segnalare anche i miglioramenti del giapponese Kei Nishikori (+2, settimo) e del greco Stefanos Tsitsipas (+1, ottavo).

La Top Ten del Ranking Atp

1. Novak Djokovic (Serbia) 11685 punti

2. Rafael Nadal (Spagna) 7945

3. Roger Federer (Svizzera) 6950

4. Dominic Thiem (Austria) 4925

5. Daniil Medvedev (Russia) 4195

6. Alexander Zverev (Germania) 4005

7. Kei Nishikori (Giappone) 4005

8. Stefanos Tsitsipas (Grecia) 3455

9. Karen Khachanov (Russia) 2890

10. Roberto Bautista Agut (Spagna) 2575

Fabio FogniniGetty Images

Gli italiani nel ranking

11. Fabio Fognini 2510

25. Matteo Berrettini 1535

48. Lorenzo Sonego 1026

67. Marco Cecchinato 880

77. Andreas Seppi 745

81. Stefano Travaglia 672

87. Thomas Fabbiano 610

102. Salvatore Caruso 528

128. Lorenzo Giustino 413

131. Jannik Sinner 400

136. Paolo Lorenzi 396