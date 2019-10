Ranking ATP: Djokovic allunga su Nadal, con Salvatore Caruso sono 8 gli italiani in top 100

Cambiamenti soltanto a livello di punti nella top ten del ranking ATP di questa mattina. Al comando c’è sempre Novak Djokovic: il serbo vive la sua settimana numero 272 al comando della classifica, aggiungendo anche i 500 punti della vittoria a Tokyo per allungare su Rafael Nadal, secondo a 9225. Dietro lo spagnolo c’è Roger Federer: lo svizzero è fermo a 7130, ma con un margine enorme sul quarto posto occupato dal russo Daniil Medvedev, che si fa avvicinare tantissimo dal vincitore di Pechino, l’austriaco Dominic Thiem. Tutto invariato anche nelle posizioni dalla sesta alla decima: qualche movimento in più dovremmo vederlo con il Masters 1000 di Shanghai, nel quale in ogni caso, stante la rinuncia di Nadal, il numero 1 di Djokovic è salvo.

Top 10 ATP

1 Novak Djokovic (Serbia) 10365

2 Rafael Nadal (Spagna) 9225

3 Roger Federer (Svizzera) 7130

4 Daniil Medvedev (Russia) 4965

5 Dominic Thiem (Austria) 4915

6 Alexander Zverev (Germania) 4185

7 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 3630

8 Kei Nishikori (Giappone) 3040

9 Karen Khachanov (Russia) 2945

10 Roberto Bautista Agut (Spagna) 2575

Le notizie che fanno un piacere immenso riguardano la sfera degli italiani: da questa settimana ce ne sono ben otto nei primi cento. A unirsi al club, e con pieno merito visto l’anno trascorso, è Salvatore Caruso, che sfrutta così la vittoria nel Challenger di Barcellona all’Accademia Sanchez-Casal ottenuta battendo lo spagnolo Jaume Munar in semifinale e lo slovacco Jozef Kovalik in finale. Fabio Fognini resta il numero 1 del nostro Paese, tallonato da Matteo Berrettini: la sfida per la testa tricolore proseguirà a Shanghai. Poche le variazioni: perdono un posto Lorenzo Sonego e Andreas Seppi, scende di quattro Marco Cecchinato, ne guadagna due Stefano Travaglia e ne recupera uno Thomas Fabbiano.

Italiani nei 100

12 Fabio Fognini 2280

13 Matteo Berrettini 2221

55 Lorenzo Sonego 1000 (-1)

69 Marco Cecchinato 845 (-4)

72 Andreas Seppi 820 (-1)

85 Stefano Travaglia 645 (+2)

91 Thomas Fabbiano 589 (+1)

98 Salvatore Caruso 582 (+12)

