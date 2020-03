Ranking ATP: Djokovic davanti a Nadal, Thiem scavalca Federer ed è il nuovo numero 3

Novak Djokovic resta sempre in testa al Ranking ATP, ma Rafael Nadal, dopo la vittoria di Acapulco, si è avvicinato nuovamente al serbo. Sul podio virtuale c’è Dominic Thiem, che si trova davanti a Roger Federer e Daniil Medvedev. Per l’austriaco si tratta del miglior piazzamento in carriera nella classifica mondiale.

In casa Italia il numero uno resta Matteo Berrettini. Il romano è otto al mondo e dovrebbe rientrare per il Masters 1000 di Indian Wells. Appena fuori dai primi dieci c’è Fabio Fognini (undici), mentre sono otto i tennisti azzurri presenti nella Top-100.

La Top 10 ATP

1) Novak Djokovic (SRB) 10220 punti

2) Rafael Nadal (ESP) 9850

3) Dominic Thiem (AUT) 7045 punti

4) Roger Federer (SWI) 6630 punti

5) Daniil Medvedev (RUS) 5890 punti

6) Stefanos Tsitsipas (GRE) 4745 punti

7) Alexander Zverev (GER) 3630 punti

8) Matteo Berrettini (ITA) 2860 punti

9) Gael Monfils (FRA) 2860 punti

10) David Goffin (BEL) 2555 punti

Italiani in Top 100

8) Matteo Berrettini 2860 punti

11) Fabio Fognini 2400

46) Lorenzo Sonego 1030

71) Jannik Sinner 733

79) Gianluca Mager 711

86) Stefano Travaglia 684

88) Andreas Seppi 671

100) Salvatore Caruso 595