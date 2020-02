Al termine dei tornei di Rotterdam (Olanda), Buenos Aires (Argentina) e New York (Usa), ecco il ranking ATP aggiornato. Novak Djokovic rimane saldamente in vetta alla classifica con i suoi 9720 punti, inseguito da Rafael Nadal a quota 9395 e, a più lunga distanza, da Roger Federer (7130 punti). La top 10 è rimasta invariata rispetto alla scorsa settimana: a completarla ci sono Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Matteo Berrettini, Gael Monfils (che ha difeso punti pesanti vincendo nuovamente il torneo di Rotterdam) e David Goffin.

RANKING ATP (17 FEBBRAIO): LA TOP 10

Novak Djokovic (SRB) 9720 punti

Rafael Nadal (ESP) 9395 punti

Roger Federer (SWI) 7130 punti

Dominic Thiem (AUT) 7045 punti

Daniil Medvedev (RUS) 5890 punti

Stefanos Tsitsipas (GRE) 4745 punti

Alexander Zverev (GER) 3885 punti

Matteo Berrettini (ITA) 2860 punti

Gael Monfils (FRA) 2860 punti

David Goffin (BEL) 2600 punti

RANKING ATP (17 FEBBRAIO): GLI ITALIANI

Ci sono diverse variazioni di classifica per quanto riguarda gli italiani. Se Matteo Berrettini e Fabio Fognini rimangono fermi rispettivamente al numero 8 e al numero 11 del ranking, c’è da segnalare il bel balzo in avanti compiuto da Jannik Sinner e Andreas Seppi: il diciottenne di San Candido ha sconfitto per la prima volta un top 10 (Goffin) ed è uscito ai quarti di finale del torneo di Rotterdam, mentre il trentacinquenne di Bolzano si è reso protagonista di una grande cavalcata a New York, dove è stato sconfitto soltanto in finale. Sinner ha guadagnato 11 posizioni ed è attualmente al numero 68 (best ranking), mentre Seppi è risalito di 18 posti fino al numero 80. Esce, invece, dalla top 100 Marco Cecchinato, che ha perso ben 38 posizioni ed è scivolato al numero 111.

8. Matteo Berrettini 2860 punti

11. Fabio Fognini 2400 punti

52. Lorenzo Sonego 960 punti

68. Jannik Sinner 793 punti

80. Andreas Seppi 704 punti

85. Stefano Travaglia 684 punti

97. Salvatore Caruso 600 punti

antonio.lucia@oasport.it