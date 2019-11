Ranking ATP: Djokovic punta Nadal, otto azzurri nei primi 100

Alla vigilia delle Finals il ranking mondiale ATP non vede cambiamenti tra i primi dieci: eventuali avvicendamenti si registreranno al termine del torneo di Londra, dove sono in palio punti pesanti. La sfida che genera maggior interesse, ovviamente, riguarda il numero uno, dove lo spagnolo Rafael Nadal mantiene appena 640 punti sul serbo Novak Djokovic.

Top 12 ATP (Ranking all’11.11.2019)

1 Rafael Nadal (Spagna) 9585

2 Novak Djokovic (Serbia) 8945

3 Roger Federer (Svizzera) 6190

4 Daniil Medvedev (Russia) 5705

5 Dominic Thiem (Austria) 5025

6 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4000

7 Alexander Zverev (Germania) 2945

8 Matteo Berrettini (Italia) 2670

9 Roberto Bautista Agut (Spagna) 2540

10 Gael Monfils (Francia) 2530

11 David Goffin (Belgio) 2335

12 Fabio Fognini (Italia) 2290

Sono otto gli italiani nei primi cento, con Matteo Berrettini che è ottavo ma potrebbe approfittare delle Finals per incrementare il margine sul secondo azzurro, Fabio Fognini, 12°. Fuori dai primi 50 tutti gli altri azzurri, con Lorenzo Sonego al numero 52 e Jannik Sinner, settimo in Italia e fresco vincitore delle NextGen Finals (che non assegnavano punti per il ranking), 96°.

Italiani nei 100 (Ranking all’11.11.2019)

8 Matteo Berrettini 2670

12 Fabio Fognini 2290

52 Lorenzo Sonego 990

72 Marco Cecchinato 780

73 Andreas Seppi 776

83 Stefano Travaglia 637

96 Jannik Sinner 596

98 Salvatore Caruso 586

