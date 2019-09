Ranking ATP: Djokovic sempre al comando, Berrettini insidia Fognini

Non ci sono cambiamenti nella top-10 del ranking ATP di tennis. Il serbo Novak Djokovic è sempre in vetta alla graduatoria (270esima settimana in carriera e record di Ivan Lendl uguagliato) a precedere lo spagnolo Rafael Nadal e lo svizzero Roger Federer. Il serbo, però, dovrà tener conto dei problemi alla spalla che lo hanno costretto al ritiro nel corso del Major a New York e sui tempi di recupero non ci sono informazioni precise. A seguire il russo, finalista a Flushing Meadows e vincitore del torneo a San Pietroburgo, Daniil Medvedev, l’austriaco Dominic Thiem, il tedesco Alexander Zverev, il greco Stefanos Tsitsipas, il giapponese Kei Nishikori (fermo per un problema al gomito del braccio destro che si trascina dal Roland Garros), l’altro russo Karen Khachanov e lo spagnolo Roberto Bautista Agut.

Top 10 ATP (Ranking al 23.09.2019)

1 Novak Djokovic (Serbia) 9865

2 Rafael Nadal (Spagna) 9225

3 Roger Federer (Svizzera) 7130

4 Daniil Medvedev (Russia) 5305

5 Dominic Thiem (Austria) 4415

6 Alexander Zverev (Germania) 4095

7 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 3420

8 Kei Nishikori (Giappone) 3330

9 Karen Khachanov (Russia) 2810

10 Roberto Bautista Agut (Spagna) 2530

In casa Italia, Fabio Fognini rimane n.1 del Bel Paese e n.11 della classifica mondiale ma deve guardarsi da un Matteo Berrettini lanciatissimo dopo le semifinali raggiunte a Flushing Meadows. Il romano è n.13 del mondo (nonché n.8 dell’ATP Race) ed è in piena corsa per centrare la qualificazione alle Finals di fine anno, visti i problemi fisici di Nishikori e anche di Djokovic. Un obiettivo che, ovviamente, condivide con Fognini (n.13 dell’ATP Race). Opportuno ricordare che la Race tiene conto dei risultati dell’anno solare e saranno i migliori otto a disputare la rassegna a Londra. Alle loro spalle completano il quadro degli azzurri nella top-100 Lorenzo Sonego (n.52), Marco Cecchinato (n.67), Andreas Seppi (n.74), Stefano Travaglia (n.84) e Thomas Fabbiano (n.88).

Italiani nei 100 (Ranking al 23.09.2019)

11 Fabio Fognini 2475

13 Matteo Berrettini 2270

52 Lorenzo Sonego 1013

67 Marco Cecchinato 880

74 Andreas Seppi 795

84 Stefano Travaglia 645

88 Thomas Fabbiano 599

