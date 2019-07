Ranking ATP: Djokovic sempre al comando, Fognini torna al 10° posto

Una sola variazione nella top ten del ranking Atp, sempre guidata da Novak Djokovic, alla 37esima settimana consecutiva al comando (la 261esima complessiva: è quinto nella speciale classifica), sempre con 4.470 punti di vantaggio su Rafa Nadal. In terza posizione Roger Federer, poi Dominic Thiem, Alexander Zvereve e il Next Gen Stefanos Tsitsipas, il cui sesto posto è insidiato da Kei Nishikori. Ottavo è il russo Karen Khachnov che precede il connazionale Daniil Medvedev che ha scavalcato l'azzurro Fabio Fognini, scivolato in decima posizione dopo aver fatto un passo indietro.

Conferma per Matteo Berrettini al 20esimo posto (best ranking). Fa un passo indietro, invece, Lorenzo Sonego, numero 52, mentre perde ben 23 posizioni Marco Cecchinato, ora numero 63. Un posto indietro anche per Andreas Seppi, 76esimo, mentre fa due passi avanti Thomas Fabbiano, numero 90. Da segnalare il best ranking per Stefano Travaglia, che guadagna 7 posizioni e sale al numero 98 Atp diventando il settimo azzurro in top-100. Questa la top ten del ranking Atp. 1 Djokovic (Ser) 12.415 punti, 2 Nadal (Spa) 7.945, 3 Federer (Svi) 7.460, 4 Thiem (Aut) 4.595, 5 Zverev (Ger) 4.325, 6 Tsitsipas (Gre) 4.045, 7 Nishikori (Jap) 4.040, 8 Khachanov (Arg) 2.890, 9 Medvedev (Rus) 2.625, 10 Fognini (Ita) 2.535.