Non ci sono cambiamenti al vertice del tennis mondiale maschile. Novak Djokovic sempre al comando del ranking ATP in una settimana nella quale è stato il circuito Challenger ad essere protagonista. Pertanto il serbo si conferma n.1 del mondo con 11070 punti a precedere lo spagnolo Rafael Nadal (8725 punti) e il tedesco Alexander Zverev (6040 punti). Seguono lo svizzero Roger Federer (5590 punti), trionfatore nell’ultimo Masters 1000 di Miami, l’austriaco Dominic Thiem (4765 punti), il giapponese Kei Nishikori (4200 punti), il sudafricano Kevin Anderson (4115 punti), il greco Stefanos Tsitsipas (3240 punti), l’argentino Juan Martin Del Potro (3225 punti) e l’americano John Isner (3085 punti), finalista nel 1000 in Florida.

Top 10

1 Novak Djokovic (Serbia) 11070

2 Rafael Nadal (Spagna) 8725

3 Alexander Zverev (Germania) 6040

4 Roger Federer (Svizzera) 5590

5 Dominic Thiem (Austria) 4765

6 Kei Nishikori (Giappone) 4200

7 Kevin Anderson (Sudafrica) 4115

8 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 3240

9 Juan Martin del Potro (Argentina) 3225

10 John Isner (USA) 3085

Sono cinque gli italiani nei primi cento, con Marco Cecchinato stabile al numero 16 davanti a Fabio Fognini 18°. A completare il quadro Andreas Seppi (n.47), Matteo Berrettini (n.54) e Thomas Fabbiano (n.94), che rispetto alla settimana scorsa perde due posizioni.

Italiani

16 Marco Cecchinato 2021

18 Fabio Fognini 1885

47 Andreas Seppi 970

54 Matteo Berrettini 927

94 Thomas Fabbiano 648

