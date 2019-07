Ranking ATP: Fabio Fognini sale al numero nove! Comanda sempre Novak Djokovic

Novak Djokovic si conferma in vetta al ranking ATP, sempre davanti a Rafael Nadal e a Roger Federer, con lo svizzero che si è comunque ulteriormente avvicinato allo spagnolo. Rispetto all’ultimo aggiornamento della classifica c’è stato un solo cambiamento nella Top-10: esce Kevin Anderson, che non ha confermato la finale di Wimbledon dello scorso anno, ed entra il russo Daniil Medvedev, per la prima volta tra i primi dieci del mondo. Festeggia anche Fabio Fognini, che migliora il suo best ranking, salendo in nona posizione con la possibilità in queste settimane anche di attuare il sorpasso sul russo Karen Khachanov, distante solo 115 punti.

CLASSIFICA ATP – TOP TEN

1 Djokovic, Novak (SRB) 12415 punti

2 Nadal, Rafael (ESP) 7945

3 Federer, Roger (SUI) 7460

4 Thiem, Dominic (AUT) 4595

5 Zverev, Alexander (GER) 4325

6 Tsitsipas, Stefanos (GRE) 4045

7 Nishikori, Kei (JPN) 4040

8 Khachanov, Karen (RUS) 2890

9 Fognini, Fabio (ITA) 2785

10 Daniil Medvedev (RUS) 2625

C’è tanta Italia tra i primi cento del mondo. Fognini è il leader, mentre Matteo Berrettini, nonostante il miglior risultato della carriera in uno Slam, si conferma al numero 20 della classifica mondiale. Marco Cecchinato è al 41esimo posto, mentre Lorenzo Sonego è appena fuori dai primi cinquanta (51°). Nella Top-100 ci sono anche Andreas Seppi e Thomas Fabbiano.

CLASSIFICA ATP – ITALIANI NELLA TOP-100

9 Fognini, Fabio (ITA) 2.785 punti

20 Berrettini, Matteo (ITA) 1800

40 Cecchinato, Marco (ITA) 1085

51 Sonego, Lorenzo (ITA) 954

75 Seppi, Andreas (ITA) 745

92 Fabbiano, Thomas (ITA) 614