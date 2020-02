Nella giornata di domenica si sono conclusi i tornei di Rio de Janeiro (Brasile), Marsiglia (Francia) e Delray Beach (Stati Uniti), che hanno visto trionfare rispettivamente Cristian Garin, Stefanos Tsitsipas e Reilly Opelka. Ecco dunque il ranking ATP aggiornato al 24 febbraio. Non cambia praticamente nulla nella top 10: Novak Djokovic rimane in testa, inseguito da Rafael Nadal e, a più lunga distanza, da Roger Federer; Stefanos Tsitsipas è riuscito a difendere punti importanti vincendo a Marsiglia, mentre Matteo Berrettini, pur non giocando, rimane ancorato all’ottavo posto. Più dietro, da sottolineare il balzo del cileno Cristian Garin, che con la vittoria a Rio guadagna sette posizioni, salendo fino alla numero 18.

La top 10

Novak Djokovic (SRB) 9720 punti

Rafael Nadal (ESP) 9395 punti

Roger Federer (SWI) 7130 punti

Dominic Thiem (AUT) 7045 punti

Daniil Medvedev (RUS) 5890 punti

Stefanos Tsitsipas (GRE) 4745 punti

Alexander Zverev (GER) 3885 punti

Matteo Berrettini (ITA) 2860 punti

Gael Monfils (FRA) 2860 punti

David Goffin (BEL) 2555 punti

Gli italiani: che balzo di Mager!

Ci sono diverse variazioni di classifica per quanto riguarda gli italiani, che tornano a essere otto in top 100: il merito è di Gianluca Mager, che ha compiuto il grande salto guadagnando ben 51 posizioni e attestandosi al 77esimo posto. Il sanremese è stato infatti protagonista di un cammino da urlo nell’ATP 500 di Rio de Janeiro, dove è giunto fino alla finale sconfiggendo anche un tennista del calibro di Dominic Thiem. Per il resto, Matteo Berrettini e Fabio Fognini rimangono stabili, rispettivamente all’ottavo e undicesimo posto; Lorenzo Sonego (arrivato ai quarti a Rio) sale di sei posizioni, mentre Jannik Sinner, Andres Seppi e Salvatore Caruso perdono leggermente terreno.

8. Matteo Berrettini 2860 punti

11. Fabio Fognini 2400 punti

46. Lorenzo Sonego 1038 punti

75. Jannik Sinner 733 punti

77. Gianluca Mager 718 punti

84. Stefano Travaglia 684 punti

86. Andreas Seppi 671 punti

100. Salvatore Caruso 600 punti

