Rafael Nadal chiuderà l’anno da numero uno del mondo per la quinta volta in carriera. Lo spagnolo è riuscito a mantenere la vetta del ranking mondiale alle ATP Finals, nonostante l’eliminazione nel round robin. Non è riuscito il sorpasso a Novak Djokovic, anche lui uscito nella fase a gironi, dopo aver perso lo scontro diretto con Roger Federer, che chiude la stagione virtualmente sul podio.

Sale di una posizione, invece, Dominic Thiem, che eguaglia il suo miglior piazzamento di sempre. L’austriaco ha perso la finale, ma si è “consolato” con questo quarto posto nel ranking. Dietro di lui il russo Daniil Medvedev e soprattutto il campione delle ATP Finals Stefanos Tsitsipas.

E’ una classifica mondiale che sorride all’Italia. Sono addirittura otto gli azzurri presenti nella Top-100. Il migliore resta Matteo Berrettini in ottava posizione, con Fabio Fognini in dodicesima posizione e vicinissimo ai primi dieci. Continua la straordinaria scalata di Jannik Sinner, che, grazie alla vittoria nel Challenger di Ortisei, ha scalato ben diciotto posizioni, issandosi fino al numero 78 del ranking a soli 18 anni e 3 mesi.

Top 10 ATP (Ranking al 18.11.2019)

1 Rafael Nadal (Spagna) 9985 punti

2 Novak Djokovic (Serbia) 9145

3 Roger Federer (Svizzera) 6590

4 Dominic Thiem (Austria) 5825

5 Daniil Medvedev (Russia) 5705

6 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5300

7 Alexander Zverev (Germania) 3345

8 Matteo Berrettini (Italia) 2870

9 Roberto Bautista Agut (Spagna) 2540

10 Gael Monfils (Francia) 2530

Video - Nadal eliminato dalle Finals ma da n.1 al mondo: "Dopo tanti infortuni stento a crederci" 00:51

Italiani nei 100 (Ranking al 18.11.2019)

8 Matteo Berrettini 2870

12 Fabio Fognini 2290

52 Lorenzo Sonego 990

71 Marco Cecchinato 780

72 Andreas Seppi 760

78 Jannik Sinner 671

84 Stefano Travaglia 637

96 Salvatore Caruso 586