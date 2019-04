In attesa dei possibili stravolgimenti del Masters 1000 di Montecarlo, il ranking mondiale ATP resta immobile, con i primi dieci che non perdono e non guadagnano neppure un punticino, dopo i tornei andati in scena la scorsa settimana, disertati dagli uomini di punta, già con la testa alla terra monegasca.

Top 10 ATP (Ranking al 15.04.2019)

1 Novak Djokovic (Serbia) 11070

2 Rafael Nadal (Spagna) 8725

3 Alexander Zverev (Germania) 6040

4 Roger Federer (Svizzera) 5590

5 Dominic Thiem (Austria) 4765

6 Kei Nishikori (Giappone) 4200

7 Kevin Anderson (Sudafrica) 4115

8 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 3240

9 Juan Martin del Potro (Argentina) 3225

10 John Isner (USA) 3085

Salgono a sei gli italiani nei primi cento, con Marco Cecchinato stabile al numero 16, numero uno del nostro Paese. Si affaccia nei 100, raggiungendo la posizione 96 Lorenzo Sonego.

Italiani nei 100 (Ranking al 15.04.2019)

16 Marco Cecchinato 2021

18 Fabio Fognini 1885

46 Andreas Seppi 970

55 Matteo Berrettini 927

93 Thomas Fabbiano 648

96 Lorenzo Sonego 622

