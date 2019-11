Ranking ATP: Nadal nuovo numero 1 del mondo, Berrettini sale in ottava posizione

Rafeal Nadal è il nuovo numero uno del mondo. Lo spagnolo, undici anni dopo la prima volta, ritorna in vetta al Ranking ATP, superando in classifica Novak Djokovic. Il serbo era già certo di cedere lo scettro al rivale, ma la vittoria nel Masters 1000 di Parigi Bercy gli permette di sperare in un nuovo sorpasso alle ATP Finals di Londra, dove la presenza del maiorchino è in forte dubbio per l’infortunio patito proprio in Francia e che non gli ha permesso di scendere in campo in semifinale contro Denis Shapovalov.

Non solo la qualificazione alle ATP Finals, ma Matteo Berrettini festeggia anche il best ranking. Il romano è salito all’ottava posizione della classifica mondiale, migliorandosi di un posto rispetto alla scorsa settimana. Resta sempre stabile al numero dodici, invece, Fabio Fognini. Otto gli azzurri nella Top-100, compreso Jannik Sinner in 95esima posizione.

Top 10 ATP (Ranking al 4.11.2019)

1 Rafael Nadal (Spagna) 9585 punti

2 Novak Djokovic (Serbia) 8945

3 Roger Federer (Svizzera) 6190

4 Daniil Medvedev (Russia) 5705

5 Dominic Thiem (Austria) 5025

6 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4000

7 Alexander Zverev (Germania) 2945

8 Matteo Berrettini (Italia) 2670

9 Roberto Bautista Agut (Spagna) 2540

10 Gael Monfils (Francia) 2530

Italiani nei 100 (Ranking al 4.11.2019)

8 Matteo Berrettini 2670

12 Fabio Fognini 2290

53 Lorenzo Sonego 990

72 Marco Cecchinato 780

74 Andreas Seppi 760

86 Stefano Travaglia 627

95 Jannik Sinner 596

97 Salvatore Caruso 585