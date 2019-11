Ranking Atp: Nadal sempre al comando, Berrettini 8° e primo azzurro

Con la conclusione delle Atp World Tour Finals di Londra il ranking è oramai diventato 'end year', almeno per i tennisti che giocano esclusivamente i tornei del tour maggiore, che ripartirà la prima settimana di gennaio. In vetta c'è dunque Rafa Nadal, reduce dal trionfo in Coppa Davis con la Spagna: il 33enne maiorchino chiude l’anno da numero uno per la quinta volta in carriera. Alle sue spalle Novak Djokovic (staccato da 840 punti), con Roger Federer sul terzo gradino del podio. In quarta posizione Dominic Thiem, a precedere il russo Daniil Medvedev e il greco Stefanos Tsitsipas che vanta quasi 2000 punti di margine nei confronti di Alexander Zverev, settimo. Matteo Berrettini è saldo sull’ottava poltrona. Completano il club d’elite del circuito mondiale lo spagnolo Roberto Bautista Agut e il francese Gael Monfils. Per quello che riguarda gli altri azzurri, Fabio Fognini mantiene la 12esima posizione. Stabili pure Lorenzo Sonego (52°), Marco Cecchinato (71°) e Andreas Seppi (72°), così come Jannik Sinner, divenuto a soli 18 anni il sesto azzurro in classifica mondiale in un 2019 in costante progresso. Nessuna variazione anche per Stefano Travaglia (84°) e Salvatore Caruso (96°), a confermare gli otto azzurri fra i primi cento del mondo.

Questa la top ten del ranking Atp:

1 Nadal (Spa) 9.985 punti

2 Djokovic (Ser) 9.145

3 Federer (Svi) 6.590

4 Thiem (Aut) 5.825

5 Medvedev (Rus) 5.705

6 Tsitsipas (Gre) 5.300

7 Zverev (Ger) 3.345

8 Berrettini(Ita) 2.870

9 Bautista Agut (Ita) 2.540

10 Monfils (Fra) 2.530.