Ranking ATP: Novak Djokovic in vetta, Fabio Fognini è numero 11 del mondo

Il serbo Novak Djokovic è sempre sul trono del ranking ATP di tennis. Il giocatore nativo di Belgrado, finalista degli Internazionali d’Italia 2019, è in vetta alla graduatoria (12355 punti) a precedere il trionfatore del torneo di Roma Rafael Nadal (7945 punti), che si sta preparando nel miglior modo possibile in vista del Roland Garros 2019 (26 maggio-9 giugno). In terza posizione l’elvetico Roger Federer (5950 punti), costretto al ritiro nel corso della settimana romana per un piccolo infortunio che non dovrebbe ostacolarne la presenza a Parigi. A seguire l’austriaco Dominic Thiem (4845 punti), il tedesco Alexander Zverev (4155 punti), il greco Stefanos Tsitsipas (4080 punti e nuovo best ranking in carriera), il giapponese Kei Nishikori (3860 punti), il sudafricano Kevin Anderson (3745 punti), l’argentino Juan Manuel Del Potro (3235 punti) e l’americano John Isner (2940 punti), che salterà lo Slam francese per problematiche fisiche (frattura da stress).

Top 10 ATP (Ranking al 20.05.2019)

1 SRB Novak Djokovic 12355

2 ESP Rafael Nadal 7,945

3 SUI Roger Federer 5950

4 AUT Dominic Thiem 4845

5 GER Alexander Zverev 4155

6 JPN Kei Nishikori 3860

7 GRE Stefanos Tsitsipas 4080

8 RSA Kevin Anderson 3745

9 ARG Juan Martin del Potro 3235

10 USA John Isner 2940

In casa Italia, Fabio Fognini conquista il best ranking in carriera salendo in undicesima posizione nella graduatoria. Il ligure, giunto agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, è pronto quindi a fare il suo ingresso nella top-10, sfruttando anche l’assenza di Isner, per quanto detto precedentemente. Alle sue spalle troviamo Marco Cecchinato (n.19), Matteo Berrettini in continua ascesa (n.32), Andreas Seppi (n.66), Lorenzo Sonego (n.73) e Thomas Fabbiano (n.98), a completare il roster degli azzurri nei primi 100 giocatori del mondo.

Italiani nei 100 (ranking al 20 maggio 2019)