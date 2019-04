Ranking ATP: Novak Djokovic in vetta, Fabio Fognini si avvicina alla top 10

Va in archivio una settimana che ci rimarrà nel cuore e nel cervello per quanto concerne i nostri colori. Il Masters 1000 di Montecarlo ha avuto, infatti, una valenza storica per l’Italia visto il successo finale di Fabio Fognini e i quarti di finale raggiunti da Lorenzo Sonego. Riscontri che hanno avuto dei riflessi importanti anche nella graduatoria mondiale. Fognini, infatti, ha guadagnato sei posizioni ed è ora n.12 del mondo, nuovo best ranking in carriera e terzo italiano di sempre per posizionamento in questa graduatoria. Per quanto concerne il 23enne piemontese il balzo in avanti è stato di ben 30 posti (n.66 ATP). In vetta alla classifica troviamo sempre Novak Djokovic (11160 punti) a precedere lo spagnolo Rafael Nadal (8085 punti) e il tedesco Alexander Zverev (5770 punti), sconfitti da Fabio nel suo percorso trionfale nel Principato. Da segnalare lo scambio di posizioni tra il sudafricano Kevin Anderson (n.6) e il giapponese Kei Nishikori (n.7). Tornando al contesto italiano, Fognini come è ovvio si è ripreso lo scettro di n.1 del Bel Paese davanti a Marco Cecchinato (n.17) e a Matteo Berrettini (n.55), mentre Andreas Seppi ha perso 16 posti, decadendo in 62esima piazza anche per via del ko di Montecarlo contro Sonego. Di seguito le classifiche:

Top 10 ATP (Ranking al 22.04.2019)

1 Novak Djokovic (Serbia) 11160

2 Rafael Nadal (Spagna) 8085

3 Alexander Zverev (Germania) 5770

4 Roger Federer (Svizzera) 5590

5 Dominic Thiem (Austria) 4675

6 Kevin Anderson (Sudafrica) 4115

7 Kei Nishikori (Giappone) 3690

8 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 3240

9 Juan Martin del Potro (Argentina) 3225

10 John Isner (USA) 3085

Italiani nei 100 (Ranking al 22.04.2019)

12 Fabio Fognini 2840

17 Marco Cecchinato 2041

55 Matteo Berrettini 927

62 Andreas Seppi 865

66 Lorenzo Sonego 819

91 Thomas Fabbiano 631