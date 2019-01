Ranking ATP: sul trono Djokovic, Cecchinato sale al n. 18 come annunciato

Nella classifica pubblicata stamane dall'Atp – la prima della nuova stagione - Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri: il ligure è stabile al numero 13, eguagliando il best ranking (firmato per la prima volta il 31 marzo 2014). Alle sue spalle è in progresso Marco Cecchinato, che grazie alla semifinale a Doha si porta al numero 18 ritoccando così il proprio best ranking. Andreas Seppi si mantiene al 37esimo posto, mentre risale due gradini Matteo Berrettini, ora numero 52 (best ranking eguagliato). Guadagnando una posizione si riaffaccia nei primi 100 anche Thomas Fabbiano. La prima classifica del 2019 non presenta variazioni ai vertici del ranking mondiale, dove Novak Djokovic semifinalista a Doha puntella il trono su cui è tornato a sedersi per la quarta volta sul finire della passata stagione, dopo la finale di Parigi-Bercy: per Nole è la decima settimana consecutiva al comando (la 233esima complessiva). In seconda posizione c'è Rafael Nadal, staccato ora di 1.655 punti dal serbo, mentre sul gradino più basso del podio resta Roger Federer.

Questa la top ten del Ranking ATP di questa settimana: 1. Djokovic, Novak (SRB) 0 9.135 punti, 2. Nadal, Rafael (ESP) 0 7.480, 3. Federer, Roger (SUI) 0 6.420, 4. Zverev, Alexander (GER) 0 6.385, 5. Del Potro, Juan Martin (ARG) 0 5.300, 6. Anderson, Kevin (RSA) 0 4.810, 7. Cilic, Marin (CRO) 0 4.160, 8. Thiem, Dominic (AUT) 0 4.095, 9. Nishikori, Kei (JPN) 0 3.750, 10. Isner, John (USA) 0 3.155.