Ranking WTA 29 luglio: Ashleigh Barty comanda la classifica, Camila Giorgi numero 1 azzurra

Non ci sono cambiamenti significativi nella graduatoria del tennis mondiale femminile. C’è sempre l’australiana Ashleigh Barty al comando con 348 punti sulla nipponica Naomi Osaka. Terza posizione a -550 punti per la ceca Karolina Pliskova, mentre la vincitrice di Wimbledon, la romena Simona Halep, è quarta con 5933 punti. Venendo alle tenniste italiane, Camila Giorgi è la “Stella polare”. La tennista marchigiana è la nostra migliore rappresentante, ma rimane in 62esima posizione. Alle sue spalle, purtroppo, c’è quasi il vuoto. Jasmine Paolini è in 132esima posizione, che guadagna 10 piazze rispetto alla scorsa settimana, al pari di Giulia Gatto-Monticone (n.153). Scalano sensibilmente nella graduatoria Martina Trevisan (n.164, 7 posizioni perse) e Martina Di Giuseppe (n.180, 21 posizioni perse), mentre Sara Errani è n.241 (4 posizioni perse).

RANKING WTA (aggiornato al 29 luglio 2019)

1 0 [AUS] Ashleigh Barty 23 6605 16 2 0 [JPN] Naomi Osaka 21 6257 18 3 0 [CZE] Karolina Pliskova 27 6055 22 4 0 [ROU] Simona Halep 27 5933 17 5 0 [NED] Kiki Bertens 27 5130 26 6 0 [CZE] Petra Kvitova 29 4785 19 7 0 [UKR] Elina Svitolina 24 4638 19 8 0 [USA] Sloane Stephens 26 3802 21 9 0 [USA] Serena Williams 37 3411 12 10 0 [BLR] Aryna Sabalenka 21 3365 26 11 0 [LAT] Anastasija Sevastova 29 3356 24 12 0 [SUI] Belinda Bencic 22 2963 27 13 0 [GER] Angelique Kerber 31 2875 20 14 △1 [GBR] Johanna Konta 28 2790 22 15 △1 [CZE] Marketa Vondrousova 20 2652 13 16 ▽2 [CHN] Qiang Wang 27 2647 22 17 0 [USA] Madison Keys 24 2555 14 18 0 [DEN] Caroline Wozniacki 29 2478 18 19 0 [EST] Anett Kontaveit 23 2335 23 20 0 [BEL] Elise Mertens 23 2305 26

IL RANKING WTA DELLE TENNISTE ITALIANE (TOP-10)