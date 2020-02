Ranking WTA: Barty leader della graduatoria, Jasmine Paolini n.1 azzurra

Non ci sono variazioni nella top-10 del ranking WTA del tennis. Nella settimana dedicata alla Fed Cup 2020, la classifica delle migliori rappresentanti di racchetta e pallina è quella che era sette giorni fa: l’australiana Ashleigh Barty comanda davanti alla rumena Simona Halep e alla ceca Karolina Pliskova. Completano l’elenco dell’elite l’ucraina Elina Svitolina, la svizzera Belinda Bencic, la canadese Bianca Andreescu, la vincitrice degli Australian Open 2020 Sofia Kenin, l’olandese Kiki Bertens, l’americana Serena Williams e la giapponese Naomi Osaka.

RANKING WTA – TOP 10

1 Ashleigh Barty (Australia) 8367

2 Simona Halep (Romania) 6101

3 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 5290

4 Elina Svitolina (Ucraina) 4775

5 Belinda Bencic (Svizzera) 4675

6 Bianca Andreescu (Canada) 4665

7 Sofia Kenin (Stati Uniti) 4495

8 Kiki Bertens (Olanda) 3965

9 Serena Williams (USA) 3915

10 Naomi Osaka (Giappone) 3626

In casa Italia gli equilibri sono gli stessi e motivi per cui sorridere ce ne sono visto il riscontro ottenuto nei match che si sono tenuti a Tallinn (Estonia), dove le nostre portacolori hanno conquistato il pass per il playoff di aprile, grazie a cui sperano di rientrare nel tabellone principale della Fed Cup 2021. La n.1 d’Italia, dunque, resta Jasmine Paolini, a precedere Camila Giorgi, Giulia Gatto-Monticone, Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani e Martina Di Giuseppe nel gruppo delle migliori 200 del mondo.

AZZURRE NELLA TOP-200

94 Jasmine Paolini 689

100 Camila Giorgi 654

149 Giulia Gatto-Monticone 406

152 Martina Trevisan 394

154 Elisabetta Cocciaretto 391

182 Sara Errani 321

185 Martina Di Giuseppe 315

