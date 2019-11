Ranking Wta: Barty regina, Paolini stabile al numero 97

E' oramai 'end year' da tre settimane la classifica pubblicata stamane dalla Wta, almeno per quanto riguarda i piani alti. A cominciare dalla top ten dove davanti a tutte c'è Ashleigh Barty, per la dodicesima settimana in vetta al ranking. Alle spalle dell'australiana la ceca Karolina Pliskova, distanziata di 1.911 punti, quindi la giapponese Naomi Osaka a completare il podio. In quarta posizione la rumena Simona Halep davanti alla canadese Bianca Andreescu. Al sesto posto c'è l'ucraina Elina Svitolina, che precede l'altra ceca Petra Kvitova, la svizzera Belinda Bencic, l'olandese Kiki Bertens, nona, mentre a chiudere l'elite mondiale è la statunitense Serena Williams. E' sempre Jasmine Paolini la prima delle azzurre: la 23enne di Castenuovo di Garfagnana perde una posizione e scende al numero 97. Alle sue spalle un passo indietro anche per Camila Giorgi, la 27enne marchigiana che è ora numero 100. Questa la top ten del ranking Wta.

1. Barty (Aus) 7.851 punti

2. Pliskova (Cze) 5.940

3. Osaka (Jap) 5.496

4. Halep (Rom) 5.462

5. Andreescu (Can) 5.192

6. Svitolina (Ucr) 5.075

7. Kvitova (Cze) 4.776

8. Bencic (Svi) 4.685

9. Bertens (Ola) 4.245

10. S. Williams (Usa) 3.935.