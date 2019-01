Ranking WTA: Giorgi scende al n. 27, comanda sempre Halep

Perde una posizione Camila Giorgi nella classifica pubblicata stamane dalla WTA, la prima del 2019: la 27enne marchigiana scende al numero 27 ed è sempre la prima delle azzurre. Perdono posizioni anche Sara Errani, che fa due passi indietro (numero 114), e Martina Trevisan, che scende tre gradini (numero 187). Diverse variazioni nella top-ten mondiale dopo l'avvio della nuova stagione. In vetta c'è sempre Simona Halep, alla 46esima settimana consecutiva (la 62esima complessiva) al comando: la 27enne rumena di Costanta, bloccata da fine settembre per un problema alla schiena (rientra questa settimana a Sydney), ha un vantaggio di 766 punti sulla tedesca Angelique Kerber che precede la danese Caroline Wozniacki. Al quarto posto risale la giapponese Naomi Osaka (che eguaglia il best ranking) mentre recupera una posizione anche la statunitense Sloane Stephens.

Questa la top ten del Ranking WTA di questa settimana: 1. Halep, Simona (ROU) 0 6.641 punti, 2. Kerber, Angelique (GER) 0 5.875, 3. Wozniacki, Caroline (DEN) 0 5.346, 4. Osaka, Naomi (JPN) +1 5.270, 5. Stephens, Sloane (USA) +1 5.023, 6. Svitolina, Elina (UKR) -2 4.940, 7. Pliskova, Karolina (CZE) +1 4.750, 8. Kvitova, Petra (CZE) -1 4.630, 9. Bertens, Kiki (NED) 0 4.360, 10. Kasatkina, Daria (RUS) 0 3.415.