Ranking WTA: Naomi Osaka comanda, Karolina Pliskova balza al 2° posto

Naomi Osaka si conferma in vetta al ranking WTA di tennis anche questa settimana. La giapponese, costretta al ritiro per un problema fisico agli Internazionali d’Italia 2019, resta quindi al comando, davanti alla ceca Karolina Pliskova che, grazie al successo al Foro Italico, ha scalato la graduatoria, guadagnando ben cinque posizioni. Alle sue spalle troviamo la rumena Simona Halep, l’olandese Kiki Bertens, la tedesca Angelique Kerber, la ceca Petra Kvitova, l’americana Sloane Stephens, l’australiana Ashleigh Barty, l’ucraina Elina Svitolina e l’altra americana Serena Williams che torna tra le migliori dieci giocatrici del mondo.

Top 10 WTA

1 [JPN] Naomi Osaka 6486

2 [CZE] Karolina Pliskova 5685

3 [ROU] Simona Halep 5533

4 [NED] Kiki Bertens 5405

5 [GER] Angelique Kerber 5095

6 [CZE] Petra Kvitova 5055

7 [USA] Sloane Stephens 4552

8 [AUS] Ashleigh Barty 4430

9 [UKR] Elina Svitolina 3967

10 [USA] Serena Williams 3521

Per quanto concerne il Bel Paese, Camila Giorgi si conferma n.1, nonostante i problemi fisici le stiano impedendo di scendere in campo. Criticità che l’hanno costretta a dare forfait anche per l’appuntamento di Roma. La marchigiana è l’unica italiana nella top-100 e alle sue spalle vi sono Martina Trevisan (n.157) e Giulia Gatto-Monticone (n.167). Perde quota ancora Sara Errani (n.286).

Le prime 10 italiane