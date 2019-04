Ranking WTA: Naomi Osaka in vetta, Camila Giorgi n.1 italiana

Non cambia la testa della classifica mondiale nella settimana dedicata alla Fed Cup. Resta al numero 1 la nipponica Naomi Osaka, inseguita dalla romena Simona Halep, poi la ceca Petra Kvitova.

Top 10 WTA (Ranking al 22.04.2019)

1 Naomi Osaka (Giappone) 5967

2 Simona Halep (Romania) 5782

3 Petra Kvitova (Rep. Ceca) 5645

4 Karolina Pliskova (Rep.Ceca) 5580

5 Angelique Kerber (Germania) 5220

6 Elina Svitolina (Ucraina) 5020

7 Kiki Bertens (Olanda) 4640

8 Sloane Stephens (USA) 4386

9 Ashleigh Barty (Australia) 4275

10 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 3520

In casa Italia, sempre Camila Giorgi l’unica azzurra tra le cento, al numero 31, in un weekend molto triste per il movimento femminile nostrano, vista la sconfitta contro la Russia nel play-out del World Group II di Fed Cup e la conseguente retrocessione in Serie C. Martina Trevisan è al 148° posto. Sono in tutto cinque le azzurre tra le 200, con Sara Errani di poco fuori (207).

Italiane nelle 200 (Ranking al 22.04.2019)

31 Camila Giorgi 1604

148 Martina Trevisan 405

169 Giulia Gatto-Monticone 353

177 Jasmine Paolini 336

180 Martina Di Giuseppe 331