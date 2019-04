Ranking WTA: Naomi Osaka in vetta, Camila Giorgi numero 1 italiana

Da registrare solo una variazione nel ranking WTA di tennis. Stabilmente in vetta troviamo la giapponese Naomi Osaka, trionfatrice negli Australian Open 2019, a quota 5967 punti, che ha visto assottigliarsi il vantaggio nei confronti della rumena Simona Halep (5782 punti). Alle loro spalle, la ceca Petra Kvitova in terza posizione, a 322 lunghezze dalla vetta. Stabile al quarto posto l’altra ceca Karolina Pliskova, davanti alla tedesca Angelique Kerber e all’ucraina Elina Svitolina che si è ripresa la sesta piazza scavalcando l’olandese Kiki Bertens. Non cambia il resto della top-10, con l’americana Sloane Stephens, l’australiana Ashleigh Barty e la bielorussa Aryna Sabalenka che completano il quadro.

Top 10

1 Osaka, Naomi (JPN) 0 5.967 punti

2 Halep, Simona (ROU) 0 5.782

3 Kvitova, Petra (CZE) 0 5.645

4 Pliskova, Karolina (CZE) 0 5.580

5 Kerber, Angelique (GER) 0 5.220

6 Svitolina, Elina (UKR) +1 5.020

7 Bertens, Kiki (NED) -1 4.640

8 Stephens, Sloane (USA) 0 4.386

9 Barty, Ashleigh (AUS) 0 4.275

10 Sabalenka, Aryna (BLR) 0 3.595

Camila Giorgi perde una posizione nella graduatoria. La 27enne marchigiana è ora numero 30 ma è sempre il riferimento nostrano. Dietro di lei sensibili miglioramenti per Martina Trevisan (numero 147, +12 posizioni) e Giulia Gatto-Monticone (numero 173, +22 posizioni), in una situazione però che vede una sola rappresentante del Bel Paese nella top-100 mondiale.

Italiane - Top 10

30 Giorgi, Camila (ITA) -1 1.663 punti

147 Trevisan, Martina (ITA) +12 405

173 Gatto-Monticone, Giulia (ITA) +22 344

186 Di Giuseppe, Martina (ITA) +6 324

187 Paolini, Jasmine (ITA) -6 318

230 Grymalska, Anastasia (ITA) -2 249

243 Errani, Sara (ITA) -34 226

292 Pieri, Jessica (ITA) +19 164

310 Rubini, Stefania (ITA) +9 150

324 Chiesa, Deborah (ITA) -30 134

giandomenico.tiseo@oasport.it