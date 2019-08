Ranking WTA: Naomi Osaka sul trono, Camila Giorgi guadagna posizioni

Piccole variazioni per quanto concerne il ranking WTA del tennis, nel giorno in cui prenderà il via lo US Open. Naomi Osaka, vincitrice del Major statunitense l’anno passato, è sempre in vetta alla classifica, a precedere l’australiana Ashleigh Barty e la ceca Karolina Pliskova. A seguire troviamo la rumena Simona Halep, l’ucraina Elina Svitolina, l’altra ceca Petra Kvitova, la belga Kiki Bertens, l’americana Serena Williams, desiderosa di centrare il tanto agognato 24° Slam in carriera, e le altre due statunitensi Madison Keys e Sloane Stephens, che hanno guadagnato una posizione rispetto a una settimana fa, mentre ne ha perse ben quattro la bielorussa Aryna Sabalenka (n.13 del mondo).

RANKING WTA – TOP-10

1 0 [JPN] Naomi Osaka 21 6606 17 2 0 [AUS] Ashleigh Barty 23 6501 16 3 0 [CZE] Karolina Pliskova 27 6315 21 4 0 [ROU] Simona Halep 27 4743 17 5 0 [UKR] Elina Svitolina 24 4492 20 6 0 [CZE] Petra Kvitova 29 4386 17 7 0 [NED] Kiki Bertens 27 4325 26 8 0 [USA] Serena Williams 37 3935 11 9 △1 [USA] Madison Keys 24 3267 15 10 △1 [USA] Sloane Stephens 26 3189 21

In casa Italia, Camila Giorgi, grazie alla finale raggiunta nel Bronx Open, ha scalato la graduatoria, portandosi al n.48 del ranking. La marchigiana, dunque, rafforza la propria leadership nella classifica delle italiane, davanti a Jasmine Paolini (n.117), Giulia Gatto-Monticone (n.156) e a Martina Di Giuseppe (n.181). Sara Errani scala di due posti ed è n.245.

RANKING WTA – TOP-10 AZZURRE

48 △10 [ITA] Camila Giorgi 27 1104 17 117 0 [ITA] Jasmine Paolini 23 528 29 156 △2 [ITA] Giulia Gatto-Monticone 31 390 26 181 △1 [ITA] Martina Di Giuseppe 28 332 27 193 0 [ITA] Martina Trevisan 25 307 24 245 ▽2 [ITA] Sara Errani 32 241 17 312 ▽2 [ITA] Stefania Rubini 26 168 21 319 0 [ITA] Jessica Pieri 22 162 24 332 ▽1 [ITA] Anastasia Grymalska 29 151 28 344 ▽4 [ITA] Bianca Turati 22 143 16

giandomenico.tiseo@oasport.it