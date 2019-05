Ranking WTA: Osaka sempre sul trono, Halep si avvicina

Naomi Osaka si conferma in vetta al ranking WTA di tennis anche questa settimana. La giapponese deve ringraziare l’olandese Kiki Bertens (n.4 del mondo e best ranking), vittoriosa in finale contro la rumena Simona Halep (n.2 del mondo). Per via di questo risultato la vincitrice del Roland Garros 2018 non è riuscita a tornare sul trono. In terza posizione troviamo la tedesca Angelique Kerber (5285 punti), mentre in quinta la ceca Petra Kvitova che, vista la sconfitta contro Bertens proprio a Madrid (quarti di finale), ha perso ben tre posti. A seguire, completano la top-10, l’ucraina Elina Svitolina (4866 punti), l’altra ceca Karolina Pliskova (4786 punti), l’americana Sloane Stephens (4656 punti), l’australiana Ashleigh Barty (4425 punti) e la bielorussa Aryna Sabalenka (3500 punti).

CLASSIFICA WTA – TOP TEN

1 0 [JPN] Naomi Osaka 6356

2 △1 [ROU] Simona Halep 6117

3 △1 [GER] Angelique Kerber 5285

4 △3 [NED] Kiki Bertens 5115

5 ▽3 [CZE] Petra Kvitova 5050

6 0 [UKR] Elina Svitolina 4866

7 ▽2 [CZE] Karolina Pliskova 4786

8 0 [USA] Sloane Stephens 4656

9 0 [AUS] Ashleigh Barty 4425

10 0 [BLR] Aryna Sabalenka 3500

Per quanto concerne il Bel Paese, Camila Giorgi si conferma n.1, nonostante i problemi fisici le stiano impedendo di scendere in campo. Criticità che l’hanno costretta a dare forfait anche per l’appuntamento degli Internazionali d’Italia 2019. La marchigiana è l’unica italiana nella top-100 e alle sue spalle vi sono Martina Trevisan (n.156) e Giulia Gatto-Monticone (n.163). Perde quota ancora Sara Errani (n.284): sono 24 le posizioni perse dall’azzurra rispetto alla scorsa settimana.

CLASSIFICA WTA – ITALIANE TOP TEN

34 0 [ITA] Camila Giorgi 1494

156 △1 [ITA] Martina Trevisan 377

163 ▽1 [ITA] Giulia Gatto-Monticone 358

166 △11 [ITA] Martina Di Giuseppe 350

210 ▽8 [ITA] Jasmine Paolini 279

277 ▽3 [ITA] Anastasia Grymalska 186

283 △11 [ITA] Jessica Pieri 178

284 ▽24 [ITA] Sara Errani 176

309 △1 [ITA] Stefania Rubini 150

319 △11 [ITA] Deborah Chiesa 141