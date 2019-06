Rinviato per pioggia a domani il match tra Cecchinato e Raonic al Queen's

Niente da fare per il nostro Marco Cecchinato e per Milos Raonic, impegnati quest’oggi nel match valido per il primo turno dell’ATP del Queen’s. Sull’erba di Londra (Gran Bretagna), infatti, la pioggia ha dominato la scena e non ha permesso ai due tennisti di scendere in campo. La sfida, dunque, tra il n.40 del ranking e il n.18 del mondo è rinviata a domani, sperando che le condizioni meteorologiche siano migliori. Un confronto, sulla carta, favorevole al nordamericano, avanti negli scontri diretti (3-0), grande interprete di questa superficie e giunto in semifinale a Stoccarda (Germania), dopo aver saltato i tornei sulla terra rossa, ivi compreso il Roland Garros, per problemi fisici. Tuttavia il ritiro per una condizione atletica non perfetta, proprio nell’appuntamento teutonico, fa un po’ dubitare delle condizioni di Milos. Aspetto, quest’ultimo, che potrebbe sorridere al siciliano, reduce da un 2019 molto al di sotto delle aspettative.

