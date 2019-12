Roger Federer diventa una moneta: la zecca Svizzera emette un'edizione limitata da 20 franchi

Non era mai successo nell’intera storia della Svizzera. E che Roger Federer rappresenti un personaggio unico arriva anche questa nuova notizia a confermarcelo. La zecca federale elvetica ha infatti comunicato che nel 2020 emetterà una moneta da 20 franchi con il volto di Roger Federer. Ed è la prima volta di sempre per un personaggio che rappresenta la contemporaneità ed è ancora in vita.

Nel comunicato di Swissmint, la zecca svizzera, vengono così spiegate le ragioni della scelta: “Probabilmente il più illustre atleta svizzero di sport individuali, Federer è anche un perfetto ambasciatore per il nostro Paese”.

La moneta, in emissione il prossimo 23 gennaio, è già acquistabile da oggi in prevendita sul sito della zecca elvetica e lo sarà fino al prossimo 19 di dicembre. Ne saranno coniate inizialmente 55'000 esemplari; poi nel maggio del 2020 ne verrà coniata anche una versione in oro dal valore di 50 franchi.

Un evento che lo stesso Federer ha celebrato attraverso i suoi social, ringraziando la Svizzera per un onore mai concesso a nessun altro suo rappresentante in vita in qualsiasi disciplina – dalle arti alla letteratura – nella storia del Paese.