Roger Federer getta un'ombra sul futuro: "Non so se giocherò ancora nel 2020"

Nonostante le ultime voci vedano la possibilità di un ritorno a giocare sulla terra di Roma, Roger Federer continua a essere molto sibillino sull'eventuale data del suo definitivo addio al tennis. Parlando alla rete svizzera SRF a margine di un allenamento durante la Hopman Cup, torneo-esibizione in preparazione dei primi appuntamenti stagionali di gennaio, l'attuale numero 3 del mondo ha chiarito di aver già una scaletta piuttosto definita per il 2019, ma anche un grosso punto interrogativo per l'anno successivo.

" Ho già in mente un'idea di come sarà organizzata la mia stagione nel 2019, anche se non sono ancora sicuro di come dividermi in primavera fra terra, erba e cemento. Poi, vedremo se giocare un altro anno oppure no. Mi confronto continuamente con il mio team e, verso la fine del 2019, deciderò se continuare per un'altra stagione. "

Roger Federer ha compiuto 37 anni lo scorso 8 agosto: in carriera, ha vinto 99 tornei, con 20 successi negli Slam. Nella scorsa stagione ha messo in bacheca il suo sesto titolo agli Australian Open, arricchito poi dalle vittorie a Rotterdam, Stoccarda e Basilea, il torneo "di casa" dove vanta ben 9 affermazioni.