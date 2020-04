Roger Federer ricorda Martina Navratilova: "Ho conosciuto Mirka grazie a lei"

Durante la quarantena e lo stop forzato del mondo del tennis, Roger Federer ha stilato una sua personalissima classifica delle campionesse WTA più significative per la sua vita sportiva e privata. Un ringraziamento particolare va a Martina Navratilova: è stata lei a fargli conoscere Mirka, poi diventata sua moglie e madre dei suoi quattro figli.

In mancanza di tennis giocato e con un ginocchio da riabilitare, Roger Federer sta trascorrendo la quarantena interagendo via social con i fan e i colleghi del circuito ATP. Tra i tanti post, il campione svizzero ha regalato una sua speciale classifica delle campionesse del passato più significative per la sua carriera e vita privata: tra queste, ci sono Monica Seles, Steffi Graf, Martina Hingis, Gabriela Sabatini, Billie Jean King e Martina Navratilova. Il rapporto con Martina è particolarmente forte perché, riportando le parole dello stesso Roger, è stata lei a fargli conoscere Mirka, la donna che ha sposato e da cui ha avuto due coppie di gemelli.

Grazie a Martina ho incontrato Mirka, è ampiamente nelle Top 3 dei migliori di sempre, uomini e donne.

Su Monica Seles: "Era magnifica, è ancora magnifica".

Su Steffi Graf: "La guardavo per ore e ore. Aveva un dritto meraviglioso, un ottimo lavoro di piedi e un'attitudine perfetta. Che campionessa!"

Su Martina Hingis: "Era straordinaria. Amavo guardarla giocare. Il suo QI tennistico era fuori dal comune".

Su Billie Jean King: "È stata una grande pioniera".

