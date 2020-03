Roger Federer si allena sotto la neve: "Devo ricordarmi come si gioca"

Lo svizzero Roger Federer si diverte nel suo solito modo, palleggiando con racchetta e pallina in mano, in uno scenario innevato. Il fuoriclasse elvetico, come al solito, regala spettacolo e, sfruttando il periodo di sospensione per il Coronavirus fino al 7 giugno imposto dal circuito ATP, si diletta, mettendo in mostra alcuni colpi del suo repertorio, che per altri sarebbero decisamente problematici. Un modo anche per mettersi alle spalle l’operazione al ginocchio destro.

