Roger Federer si è operato al ginocchio: salterà anche il Roland Garros!

Bruttissima notizia per tutti gli amanti del tennis. Dopo notizie infondate e smentite da parte del suo staff, ecco l’ufficialità dal diretto interessato tramite un tweet: Roger Federer salterà i prossimi tornei in calendario, l’intera stagione sulla terra rossa e di conseguenza il secondo Slam dell’anno, il Roland Garros.

" Il mio ginocchio destro mi ha creato qualche fastidio. Speravo che la situazione potesse risolversi da sola, ma dopo gli esami e una discussione con il team, ho deciso di sottopormi ad un intervento chirurgico in artroscopia in Svizzera. Al termine dell’operazione i medici mi hanno confermato che era la cosa giusta da fare e sono molto fiduciosi riguardo a una mia completa guarigione. Purtroppo dovrò rinunciare ai tornei di Dubai, Indian Wells, Bogotà, Miami e al Roland Garros. Non vedo l’ora di tornare a giocare presto e ci vediamo sull’erba. "

A 38 anni, è quindi ormai improbabile che il fenomeno di Basilea con 20 Slam in bacheca, metterà ancora i piedi sul Philippe Chatrier. La sua ultima presenza all'ombra della Tour Eiffel potrebbe rimanere la semifinale della scorsa edizione contro Rafael Nadal.

A livello di classifica ATP, lo svizzero perderà automaticamente tanti punti: 500 da Dubai, 600 da Indian Wells, 1000 da Miami, 180 da Madrid e Roma, 720 da Parigi. Senza questi 3180 punti sarebbe virtualmente settimo nel ranking. Rientro in estate, dunque, per puntare a difendere il bottino accumulato nella finale di Wimbledon 2019, in una stagione che ha in programma anche le Olimpiadi di Tokyo, da sempre grande obiettivo dell'ex numero 1. Il fuoriclasse non ha mai indossato la medaglia d’oro del singolare, mentre nel doppio ha vinto in coppia col connazionale Stan Wawrinka il torneo di Pechino 2008.

" Vincere l'oro è il motivo principale per cui partecipo ai Giochi olimpici, quindi voglio cogliere l'occasione. È bello vincere qualsiasi competizione, ma le Olimpiadi sono completamente diverse dal resto dei tornei del circuito ATP [Roger Federer, nella conferenza stampa di vigilia al match d'esibizione a Hangzhou] "