Adesso è ufficiale: Camila Giorgi non prenderà parte al Roland Garros. La 27enne tennista marchigiana è stata costretta a dare forfait a causa di un problema al polso destro: l'ennesima rinuncia in un 2019 costellato da problemi fisici che le hanno fatto saltare l'intera stagione sulla terra rossa. L'ultimo torneo disputato da Giorgi quest'anno è quello di Miami dove all'esordio, lo scorso 23 marzo, si arrese in due set alla tedesca Tatjana Maria col punteggio di 6-3, 6-4. In seguito il dolore al polso le ha impedito di tornare in campo e ora la costringerà a saltare il secondo Slam stagionale.

Camila Giorgi - Australian Open 2019Getty Images

L'ennesimo forfait in un anno da incubo

Per Camila Giorgi si tratta del 13esimo forfait nel 2019, il nono di fila. La sua ultima partita vinta risale al secondo turno dell'Australian Open contro la polacca Iga Swiatek. Una situazione davvero negativa per la marchigiana, soprattutto in vista di Wimbledon dove dovrà difendere i quarti di finale conquistati nel 2018.