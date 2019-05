Qualificazioni femminili: Paolini e Gatto-Monticone al turno decisivo, out Trevisan

Saranno due le giocatrici italiane che tenteranno di acciuffare la qualificazione al tabellone principale del Roland Garros 2019. Nella giornata di oggi, infatti, a vincere i loro match sono Giulia Gatto-Monticone e Jasmine Paolini, mentre non ce la fa a proseguire il proprio cammino Martina Trevisan.

Per Gatto-Monticone il successo arriva in rimonta contro l’americana Francesca Di Lorenzo, di chiare origini italiane (e per l’Italia non le dispiacerebbe neanche giocare, in un futuro). Il primo set si conclude, dopo molta lotta, al tie-break, vinto da Di Lorenzo per 7-5, ma l’azzurra si riprende e incamera secondo e terzo parziale per 6-3, dopo una battaglia durata quasi tre ore. Per quel che riguarda Paolini, invece, le cose sono più semplici e nette con la slovacca Rebecca Sramkova: di set lottato ce n’è solo uno, il primo, in cui l’italiana serve per chiudere sul 5-3, non ci riesce, ma si porta lo stesso in vantaggio pochi minuti dopo con il 7-5. Di lì è un monologo che la porta a vincere per 7-5 6-0.

Trevisan, invece, combatte a lungo contro l’ungherese Timea Babos, reagisce al 6-4 subito nel primo parziale con un 2-6 nel secondo, e trova modo anche di portarsi avanti di un break all’inizio del terzo e poi di nuovo nel sesto gioco, ma dal 4-2 la magiara sfodera tutto il meglio delle proprie armi e conclude vincendo per 6-4 2-6 7-5. Prossime avversarie di Gatto-Monticone e Paolini saranno rispettivamente l’ucraina Katarina Zavatska e l’americana Allie Kiick.