Qualificazioni femminili Roland Garros: avanti Trevisan e Paolini, out Di Giuseppe

Due azzurre proseguono il cammino nelle qualificazioni del Roland Garros 2019, secondo Slam dell’anno. A farcela sono Martina Trevisan e Jasmine Paolini, mentre perde dopo un incontro lunghissimo Martina Di Giuseppe. Sarà di scena domani l’unica nostra rappresentante che ancora non ha messo piede in campo a Parigi, Giulia Gatto-Monticone, opposta alla russa Varvara Flink.

Di grande valore è la vittoria di Trevisan, che riesce a eliminare la quotata ceca Tereza Smitkova, testa di serie numero 5 del tabellone cadetto rimontando un set di svantaggio: 4-6 6-3 6-2 il punteggio conclusivo, che porta l’azzurra a sfidare l’ungherese Timea Babos nel prossimo turno: l’ex numero 25 del mondo è ben lontana dai suoi tempi migliori, ma rimane avversaria pericolosa, benché la terra non sia la sua miglior superficie.

Paolini compie anch’ella il primo passo verso il main draw estromettendo la tedesca Anna Zaja per 6-2 6-4, senza dover patire più di un’ora e mezza. Per lei il prossimo ostacolo sarà la slovacca Rebecca Sramkova, che in Fed Cup ha battuto Sara Errani e Francesca Schiavone nel 2017 e fatto tremare la lettone Jelena Ostapenko quest’anno, ma che sul circuito WTA non ha ancora sfondato.

Tra i match conclusivi della giornata c’è quello, lunghissimo (3 ore e 4 minuti), tra Di Giuseppe e Liudmila Samsonova, che è quasi un derby, perché la russa, nonostante la nazionalità, si sente italiana, vivendo nel nostro Paese da quando aveva un anno. Gioca per la Russia, in sostanza, solo a causa di problemi burocratici che le impediscono di acquisire la cittadinanza italiana. La battaglia finisce in favore di Samsonova, con il punteggio di 6-7(4) 7-5 7-6(2).

