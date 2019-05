Qualificazioni Roland Garros: Gatto-Monticone supera la russa Flink in due set

Basta un’ora e 43 minuti a Giulia Gatto-Monticone per superare il primo turno delle qualificazioni al Roland Garros 2019. La torinese batte la russa Varvara Flink per 7-6(5) 6-3 e al secondo turno giocherà un quasi derby, dal momento che dall’altra parte della rete ci sarà l’americana Francesca Di Lorenzo, i cui genitori sono immigrati italiani, e precisamente di Salerno, negli States. La ventunenne nata a Pittsburgh ha la doppia cittadinanza, ma il passaporto italiano deve ancora ottenerlo e ha ammesso di gradire la prospettiva di scendere in campo da italiana, potesse risolvere vari ostacoli legislativi.

Tornando al match di Gatto-Monticone contro Flink, il primo set vede l’azzurra cedere la battuta nel quinto gioco, per poi recuperare lo svantaggio nell’ottavo, dopo aver peraltro sventato nel precedente una possibilità di 5-2 a favore della russa. L’esito del parziale si decide al tie-break, che vive di strappi: 0-2 Flink, 4-2 Gatto-Monticone, poi 4-5 e infine 7-5 per l’azzurra.

Rinfrancata, la nostra giocatrice si porta rapidamente sul 4-1 con due break di vantaggio nel secondo set, ma proprio dal quinto gioco nessuna delle due tiene più il proprio turno di battuta. Si rivela decisivo, ad ogni modo, il lunghissimo settimo game, sul quale di fatto si regge il 7-6(5) 6-3 finale a favore di Gatto-Monticone.

