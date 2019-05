Lorenzi out insieme agli altri due azzurri impegnati nelle qualificazioni

Dopo i ben 12 italiani scesi in campo ieri nel primo turno delle qualificazioni maschili del Roland Garros, oggi toccava agli ultimi tre, tutti impegnati, con poca fortuna purtroppo, in incontri con giocatori francesi. È andata infatti male a tutti e tre i nostri portacolori e il rammarico è maggiore perché sono usciti tutti al terzo set. Matteo Viola, numero 252 del mondo, ha perso da Mathias Bourgue, numero 237, col punteggio di 4-6 6-1 6-3. Il veneziano di Marghera, ex numero 118 del ranking, è stato bravo a rimontare uno svantaggio di 3-1 nel primo set, da lui poi vinto con tre break contro due, poi però non è più riuscito a strappare il servizio all’avversario subendo un parziale di cinque giochi consecutivi tra secondo e terzo set, il match è durato un’ora e 50 minuti. Il milanese Andrea Arnaboldi, 31enne come Viola, numero 195 del mondo, ha capitolato per 7-6 3-6 6-3 in 2 ore e 23 minuti contro il giovanissimo transalpino Geoffrey Blancaneaux, numero 424, perdendo il primo set al tie-break per 7-5, strappando il servizio decisivo per il secondo set all’ottavo game ma subendo poi il break che non è più riuscito a recuperare nel secondo game dell’ultimo parziale.

Video - Roland Garros: Blancaneaux-Arnaboldi 7-6 3-6 6-3, gli highlights 02:36

Fuori anche il nostro veterano, il 37enne Paolo Lorenzi, numero 101 del ranking ma numero 33 due anni fa, che ha ceduto alla distanza per 4-6 6-4 6-0 in 2 ore e 6 minuti a Enzo Couacaud, numero 230, peccato perché dopo aver brekkato il suo avversario alla fine del primo set vincendo il parziale si è ripetuto all’inizio del secondo ma non è riuscito a mantenere il vantaggio subendo un parziale finale di otto game consecutivi.

Video - Roland Garros: Lorenzi-Coaucaud 6-4 4-6 6-0, gli highlights 02:31

Tutte le partite sono disponibili su EUROSPORT PLAYER, il servizio streaming di Eurosport dove poter vedere tutti i campi del Roland Garros. Clicca qui per scoprirne di più.